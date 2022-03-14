ДТП в Тирасполе: водитель не остановился перед “зеброй”

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Авария произошла накануне днём.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Маршрутка остановилась, чтобы его пропустить. В это время по соседней полосе двигался автомобиль Mercedes. Водитель не остановился и совершил наезд на пешехода, пишет mvdpmr.org.

Автовладелец вызвал “скорую”. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом плечевого сустава.

По факту дорожного происшествия проводится разбирательство.

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