ДТП в Тирасполе: упал под задние колёса ЗИЛа

ДТП в Тирасполе: упал под задние колёса ЗИЛа

Авария произошла сегодня утром. Сотрудники Спецавтохозяйства выполняли работу. После того, как водитель мусоровоза при помощи подъёмного механизма опустил пустой контейнер на место, медленно начал движение вперёд.

В этот момент его 33-летний напарник поскользнулся и упал под задние колёса ЗИЛа. Пострадавшего с переломом стопы госпитализировали в травматологическое отделение РКБ.

По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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