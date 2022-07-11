ДТП в Тирасполе: упал под задние колёса ЗИЛа

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Авария произошла сегодня утром. Сотрудники Спецавтохозяйства выполняли работу. После того, как водитель мусоровоза при помощи подъёмного механизма опустил пустой контейнер на место, медленно начал движение вперёд.

В этот момент его 33-летний напарник поскользнулся и упал под задние колёса ЗИЛа. Пострадавшего с переломом стопы госпитализировали в травматологическое отделение РКБ.

По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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