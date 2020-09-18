ДТП в Тирасполе: нетрезвый велосипедист влетел в машину

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Авария произошла на улице Одесской. Велосипедист не выбрал безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля Ford, в результате чего произошло столкновение.

Велосипедист, который, как оказалось, был нетрезв, отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации 22-летний мужчина отказался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители напоминают, что участники дорожного движения должны быть предельно внимательны и осторожны. Водителям запрещается управлять транспортными средствами в состоянии опьянения.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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