ДТП в Тирасполе: нетрезвый велосипедист влетел в машину

ДТП в Тирасполе: нетрезвый велосипедист влетел в машину

Авария произошла на улице Одесской. Велосипедист не выбрал безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля Ford, в результате чего произошло столкновение. 

Велосипедист, который, как оказалось, был нетрезв, отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации 22-летний мужчина отказался, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители напоминают, что участники дорожного движения должны быть предельно внимательны и осторожны. Водителям запрещается управлять транспортными средствами в состоянии опьянения.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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