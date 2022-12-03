ДТП в Тирасполе: машина скорой помощи столкнулась с “Волгой”

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Авария произошла накануне на перекрёстке ул. Карла Маркса и переулка Днестровский.

Водитель скорой помощи не выполнил требование дорожного знака 2.4 “Уступите дорогу” и столкнулся с “Волгой”, которая ехала по главной дороге, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

В результате ДТП никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения. Правоохранители проводят разбирательство.

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