ДТП в Тирасполе: машина скорой помощи столкнулась с “Волгой”

ДТП в Тирасполе: машина скорой помощи столкнулась с “Волгой”

Авария произошла накануне на перекрёстке ул. Карла Маркса и переулка Днестровский.

Водитель скорой помощи не выполнил требование дорожного знака 2.4 “Уступите дорогу” и столкнулся с “Волгой”, которая ехала по главной дороге, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

В результате ДТП никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения. Правоохранители проводят разбирательство.

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