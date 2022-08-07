ДТП в Тирасполе: машина перевернулась в поле

ДТП в Тирасполе: машина перевернулась в поле

На выезде из Тирасполя в поле перевернулась машина. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, Mercedes Sprinter вылетел с просёлочной дороги. В машине находились трое мужчин. Они выбрались из салона самостоятельно. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели при помощи пожарного авто и буксирного троса вытащили Mercedes из кювета и перевернули на колёса. Прибывшие на место происшествия правоохранители забрали водителя автомобиля на медосвидетельствование.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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