ДТП в Тирасполе: машина перевернулась в поле

На выезде из Тирасполя в поле перевернулась машина. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, Mercedes Sprinter вылетел с просёлочной дороги. В машине находились трое мужчин. Они выбрались из салона самостоятельно. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели при помощи пожарного авто и буксирного троса вытащили Mercedes из кювета и перевернули на колёса. Прибывшие на место происшествия правоохранители забрали водителя автомобиля на медосвидетельствование.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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