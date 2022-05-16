ДТП в Тирасполе: BMW врезался в столб

ДТП в Тирасполе: BMW врезался в столб

Авария произошла в понедельник, 16 мая, на перекрёстке улиц Шевченко и Шутова. BMW на повороте врезался в столб. В момент ДТП за рулём был 35-летний водитель, в салоне находился пассажир.

Обошлось без пострадавших, автомобиль получил серьёзные механические повреждения. Водитель рассказал: мобильный телефон лежал на панели. На повороте гаджет начал падать. Мужчина потянулся за ним и отвлёкся от управления. Произошло столкновение с электроопорой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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