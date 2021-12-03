ДТП в Тирасполе: автомобиль врезался в дерево, пострадал ребёнок

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Женщина за рулём Honda не уступила дорогу машине, которая ехала по главной. Водитель Nissan сумел избежать столкновения, но врезался в дерево.

В момент ДТП в салоне авто на переднем пассажирском кресле находилась супруга, сзади сидел 7-летний сын. Он головой ударился о сиденье. Вероятно, был не пристёгнут.

Мальчика доставили в Центр матери и ребёнка, родителей – в клиническую больницу, по предварительным сведениям, с сотрясением головного мозга, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья. Инспекторы проводят разбирательство.

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