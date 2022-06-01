ДТП в Тирасполе: автомобиль сбил школьницу на зебре

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Авария произошла накануне вечером на перекрёстке улиц Каховская и Краснодонская.

По зебре на зелёный свет 15-летняя девушка переходила дорогу. В этот момент на Краснодонскую поворачивала Toyota. За рулём была 23-летняя автоледи. Когда девушка была на середине пути, водитель сбила её. После автомобиль ударился о бордюр и только потом остановился, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Со слов молодой женщины, пешехода она не заметила. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Центра матери и ребёнка. Она получила ушиб бедра и серьёзное сотрясение головного мозга – образовалась гематома теменной области.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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