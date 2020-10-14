ДТП в Теленештах: машина “всмятку”, водитель в больнице (ФОТО)

ДТП в Теленештах: машина “всмятку”, водитель в больнице (ФОТО)

Авария произошла вчера в селе Сэрэтений Векь Теленештского района. Автомобиль врезался в парапет, в результате чего 30-летний водитель получил травмы. 

По данным полиции, мужчина находился за рулём машины Opel. По неустановленной пока причине он не справился с управлением. Автомобиль получил технические повреждения, передаёт protv.md.

На место ЧП прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Они извлекли водителя из покорёженного автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md