ДТП в Теленештах: машина “всмятку”, водитель в больнице (ФОТО)

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Авария произошла вчера в селе Сэрэтений Векь Теленештского района. Автомобиль врезался в парапет, в результате чего 30-летний водитель получил травмы.

По данным полиции, мужчина находился за рулём машины Opel. По неустановленной пока причине он не справился с управлением. Автомобиль получил технические повреждения, передаёт protv.md.

На место ЧП прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Они извлекли водителя из покорёженного автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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