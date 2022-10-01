ДТП в Тараклии: один человек скончался, пострадал младенец

ДТП в Тараклии: один человек скончался, пострадал младенец

Вечером, 30 сентября, на трассе М-3 Балабану – Новоселовка Тараклийского района произошло серьёзное ДТП.

Согласно полученным данным, автомобиль марки “Мерседес” врезался в прицеп трактора. В легковушке находились двое пассажиров, в том числе младенец, передает gagauzinfo.md. 

В результате ДТП на месте погибла пассажирка “Мерседеса”. Водитель и ребёнок госпитализированы. Обстоятельства трагедии выясняются.

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