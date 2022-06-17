ДТП в Тараклии: мужчина посадил за руль сына-подростка (ФОТО)

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Авария произошла вчера на трассе R32 в Тараклийском районе.

Автомобиль, которым управлял 14-летний юноша, столкнулся с грузовиком. В машине на пассажирском сиденье находился отец несовершеннолетнего, пишет echipa.md.

По словам водителя грузовика, легковушка на скорости выехала с просёлочной дороги. Вероятно, подросток не успел затормозить и врезался в большегруз. Юношу с черепно-мозговой травмой доставили в районную больницу. Отец мальчика и водитель грузовика не пострадали.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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