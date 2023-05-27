ДТП в Сынжерей с участием микроавтобуса: водитель и двое пассажиров в больнице 

ДТП в Сынжерей с участием микроавтобуса: водитель и двое пассажиров в больнице 

Жуткая авария произошла накануне на трассе R-6, вблизи села Биличений Ной Сынжерейского района. 

По данным полиции, 25-летний водитель автомобиля Mercedes, в котором также находились пассажиры 23 и 30 лет, по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 23-летний мужчина, передает unimedia.info. 

Водитель Mercedes и его пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу Бельц.

Обстоятельства аварии выясняются.

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