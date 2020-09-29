ДТП в Страшенах: машина “всмятку”, пострадавший в больнице

ДТП в Страшенах: машина “всмятку”, пострадавший в больнице

Серьёзная авария произошла накануне вечером около села Реча Страшенского района. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Как пишет deschide.md, за рулём Mercedes находился 52-летний мужчина. В салоне также был 32-летний пассажир. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Одного из находившихся в авто госпитализировали.

Обстоятельства, при которых произошла авария, выясняются.

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