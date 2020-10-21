ДТП в столице: таксист сбил женщину на пешеходном переходе

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Инцидент произошёл сегодня утром на пересечении улиц Алексея Щусева и Сфатул Цэрий. Пострадавшую доставили в больницу.

Согласно полученным данным, за рулём машины службы такси марки Toyota находился 26-летний водитель. Он сбил женщину, переходившую дорогу по “зебре”. В результате пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, передаёт protv.md.

По данному факту инициировано расследование. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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