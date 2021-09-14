ДТП в столице: мотоциклист влетел в автомобиль и чудом не пострадал

ДТП в столице: мотоциклист влетел в автомобиль и чудом не пострадал

Авария произошла сегодня днём ​в секторе Ботаника.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, на улице Трандафирилор столкнулись автомобиль, которым управлял 75-летний мужчина, и мотоцикл курьерской службы. При столкновении 23-летний мотоциклист разбил головой стекло чужого авто. К счастью, на водителе был шлем, мужчина не пострадал, пишет echipa.md.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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