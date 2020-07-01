ДТП в столице: микроавтобус выехал на “встречку” и протаранил легковушку (ФОТО)

ДТП в столице: микроавтобус выехал на “встречку” и протаранил легковушку (ФОТО)

Два автомобиля получили серьёзные повреждения после того, как один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Авария произошла этим утром на улице Алеку Руссо в секторе Рышкановка.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, участниками ДТП стали микроавтобус Ford и автомобиль Skoda. Водитель Ford выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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