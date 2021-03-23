ДТП в столице: автомобиль снёс столб и остался без колеса

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Авария произошла сегодня на улице Костюжень.

Согласно предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и снесла столб. Автомобиль получил серьёзные технические повреждения. К счастью, никто не пострадал, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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