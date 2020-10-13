ДТП в Слободзее: женщина снесла знак и уехала

ДТП в Слободзее: женщина снесла знак и уехала

Автоинспекторы обнаружили на месте происшествия подкрылок автомобиля. Уже через 20 минут они нашли нарушительницу – 55-летнюю жительницу Днестровска. 

Женщина рассказала, что при повороте не рассчитала скорость и радиус. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и повредил знак, пишет mvdpmr.org.

За оставление места ДТП ей грозит административный штраф, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет либо арест до 15 суток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md