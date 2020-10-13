ДТП в Слободзее: женщина снесла знак и уехала

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Автоинспекторы обнаружили на месте происшествия подкрылок автомобиля. Уже через 20 минут они нашли нарушительницу – 55-летнюю жительницу Днестровска.

Женщина рассказала, что при повороте не рассчитала скорость и радиус. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и повредил знак, пишет mvdpmr.org.

За оставление места ДТП ей грозит административный штраф, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет либо арест до 15 суток.

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