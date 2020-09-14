ДТП в Слободзее: пьяный водитель влетел в столб и сбежал

0

Управляя автомобилем марки Volkswagen, мужчина не справился с управлением, врезался в железобетонный столб, затем в каменный забор. С места происшествия нарушитель скрылся.

В результате проведённых поисковых мероприятий сотрудники правоохранители нашли и машину, и её владельца. Горожанин 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.