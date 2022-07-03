ДТП в Слободзее: мопед не пропустил Lexus

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Авария случилась в посёлке Красное Слободзейского района. На одном из перекрёстков 17-летний водитель мопеда не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной. Произошло столкновение.

Молодого парня госпитализировали в травматологическое отделение Слободзейской ЦРБ. У него сотрясение головного мозга и перелом бедра. Водитель автомобиля Lexus не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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