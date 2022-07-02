ДТП в Слободзее: автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в забор

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Авария произошла накануне на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Ленина.

За рулём Mitsubishi находился 71-летний житель города. Во время движения его авто занесло, после несколько раз перевернуло, затем машина врезалась в забор. Очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

У водителя множественные травмы различной степени тяжести. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, будет установлено по результатам экспертизы.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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