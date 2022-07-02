ДТП в Слободзее: автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в забор

ДТП в Слободзее: автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в забор

Авария произошла накануне на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Ленина.

За рулём Mitsubishi находился 71-летний житель города. Во время движения его авто занесло, после несколько раз перевернуло, затем машина врезалась в забор. Очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

У водителя множественные травмы различной степени тяжести. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, будет установлено по результатам экспертизы.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md