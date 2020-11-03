ДТП в Рышканах: микроавтобус с 7 пассажирами врезался в прицеп

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Авария произошла сегодня утром у села Михайлений Ной Рышканского района.

Как пишет deschide.md, 26-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, в результате чего отцепился прицеп, в котором перевозили посылки. В него врезался другой микроавтобус, с 7 пассажирами в салоне. Одному из них понадобилась госпитализация.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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