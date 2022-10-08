ДТП в Рыбницком районе: водитель погиб на месте

ДТП в Рыбницком районе: водитель погиб на месте

“Фольксваген Гольф” двигался со стороны села Красненькое и на высокой скорости въехал в бетонное ограждение блокпоста. ДТП произошло в ночь на 8 октября. 

На место прибыла следственно-оперативная группа. Из искорёженного автомобиля пострадавших извлекали спасатели. Водитель, 46-летний житель Рыбницы, от полученных травм скончался на месте. Его 43-летняя супруга, сидевшая на пассажирском сидении, госпитализирована в реанимацию. У женщины оскольчатый перелом бедренных костей и ушибы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники Рыбницкого ОВД не пострадали. Как пояснил наряд, автомобиль начал тормозить за 30 метров до блокпоста. А после произошло столкновение. Что стало причиной ДТП – устанавливается. Блокпост расположен на освещённом участке дороги. Был водитель за рулём в состоянии опьянения или нет, предстоит выяснить экспертам. Разбирательство продолжается.

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