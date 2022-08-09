ДТП в Рыбницком районе: мотоциклист и велосипедист в реанимации

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В понедельник, 8 августа, по улице Советской в селе Белочи Рыбницкого района произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и велосипед.

Подросток 14 лет на велосипеде ехал по правой обочине в сторону центра села. В попутном направлении двигался 37-летний мотоциклист. Он решил обогнать молодого человека, но, по словам водителя мотоцикла BMW, в этот момент парень на велосипеде резко вывернул руль влево и выехал на проезжую часть. Мотоциклист зацепил велосипед, произошло столкновение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Прибывшая на место бригада “скорой” госпитализировала подростка. Врачи провели срочную операцию. У парня серьёзные травмы: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, внутреннее кровоизлияние, разрыв селезёнки, ушиб почки, переломы левой ноги и левой руки. Сейчас подросток находится в коме. Его состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

Мотоциклиста за медицинской помощью убедили обратиться правоохранители. Помимо множественных ушибленных ссадин, врачи диагностировали у него гематому почки и разрыв селезёнки. Он также находится в реанимации.

По словам очевидцев ДТП, молодой человек перед аварией ехал на велосипеде без рук, а его транспортное средство не было оборудовано катафотами и светоотражателями. Все обстоятельства выясняются.

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