ДТП в Рыбнице. Водитель снёс остановку

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Молодой человек потерял контроль над управлением авто, выехал за пределы дороги и врезался в остановку.

Инспекторы считают, что 19-летний водитель не учёл метеоусловия и не выбрал безопасную скорость для движения. В итоге на мокром асфальте машину занесло.

Очевидцы аварии вызвали “скорую”, правоохранителей и спасателей. В салоне авто находился 18-летний пассажир. Его зажало в искорёженной от удара машине. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из салона, а после передали бригаде врачей.

Жителя Рыбницы госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. У него ушибы ноги и мягких тканей грудной клетки.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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