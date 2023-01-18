ДТП в Рыбнице. Водитель снёс остановку

ДТП в Рыбнице. Водитель снёс остановку

Молодой человек потерял контроль над управлением авто, выехал за пределы дороги и врезался в остановку.

Инспекторы считают, что 19-летний водитель не учёл метеоусловия и не выбрал безопасную скорость для движения. В итоге на мокром асфальте машину занесло.

Очевидцы аварии вызвали “скорую”, правоохранителей и спасателей. В салоне авто находился 18-летний пассажир. Его зажало в искорёженной от удара машине. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из салона, а после передали бригаде врачей.

Жителя Рыбницы госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. У него ушибы ноги и мягких тканей грудной клетки.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md