ДТП в Рыбнице: водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

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Всё произошло на улице Кирова в Рыбнице. 18-летний парень шёл по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина. Водитель сначала остановился, а после уехал в неизвестном направлении.

Нарушителя, который управлял «Фольксвагеном», правоохранители нашли в течение получаса. Он находился в селе Малый Молокиш. 69-летний житель Рыбницы рассказал: не сразу понял, что произошло. Рядом стояли несколько молодых парней. Он остановился, вышел из машины, стал спрашивать, что случилось, но никто ничего не ответил. Сел за руль и поехал дальше.

За то, что водитель скрылся с места ДТП, правоохранители привлекли его к админответственности. Разбирательство по данному факту продолжается.

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