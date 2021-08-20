ДТП в Рыбнице: водитель не справился с управлением и вылетел с трассы

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Авария произошла на трассе Каменка-Тирасполь в селе Сарацея.

Volkswagen сначала “вилял” на дороге, затем его занесло и машина опрокинулась в кювет. Как пояснил сам 42-летний водитель, ехал с колхозного рынка домой в село Большой Молокиш, по дороге задумался, резко дёрнул руль, не справился с управлением и вылетел с трассы.

Житель села в результате ДТП не пострадал. В машине он был один. Процедура медицинского освидетельствования показала, что водитель был трезв, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Автомобиль получил незначительные механические повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

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