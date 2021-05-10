ДТП в Рыбнице: водитель насмерть сбил пенсионерку

ДТП в Рыбнице: водитель насмерть сбил пенсионерку
30-летний водитель Seat пошёл на обгон Mercedes, который ехал впереди, однако не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на 71-летнюю рыбничанку. Женщина пешком двигалась по правой обочине дороги. 

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Как пояснил водитель, в момент обгона автомобиль начало заносить, мужчина потерял управление транспортным средством.

Проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org. 

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