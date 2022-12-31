ДТП в Рыбнице: автомобиль врезался в дерево

ДТП в Рыбнице: автомобиль врезался в дерево

​​​​​​​Один пассажир погиб, второй – госпитализирован с переломом позвоночника, девушка-водитель получила серьёзную травму головы.

Смертельное ДТП произошло сегодня около двух часов ночи в Рыбнице. Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, “Мерседес” занесло, он ударился о бордюр, опрокинулся на бок, а после врезался в дерево.

Прибывшие на место ЧП спасатели перевернули машину, при помощи гидроинструмента извлекли пассажиров и водителя. Всех пострадавших передали врачам неотложки.

Парень, который сидел впереди, от полученных травм скончался на месте. Второго пассажира с сотрясением головного мозга и переломом позвоночника в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию Рыбницкой ЦРБ.

Девушка-водитель получила тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Врачи её прооперировали. Её состояние крайне тяжёлое.

Инспекторы ГАИ осмотрели авто: на машине была установлена зимняя резина, однако это не спасло от аварии. Вероятней всего, неопытная автоледи во время движения не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Права она получила летом этого года.

Все обстоятельства и детали смертельного ДТП устанавливают следственные органы.

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