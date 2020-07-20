ДТП в Приднестровье: водитель не справился с управлением и врезался в забор

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Инцидент произошел в Незавертайловке. Водитель Renault, двигаясь по улице Кирова, не справился с управлением. Его автомобиль выехал за пределы проезжей части влево и совершил наезд на деревянный забор.

В результате удара у 36-летнего жителя села Парканы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребра, множественные ушибы и ссадины. Мужчину госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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