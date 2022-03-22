ДТП в Приднестровье: машина несколько раз перевернулась

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Авария произошла накануне на автодороге “Одесса – Брест”, не доезжая полутора километров до села Бычок.

Молодой человек сидел за рулём автомобиля Jaguar. В момент движения машина зацепила обочину, её юзом понесло на противоположную сторону дороги. Транспортное средство вылетело в кювет и несколько раз перевернулось. Очевидцы, проезжавшие мимо, незамедлительно вызвали правоохранителей и “скорую”.

В авто находились 18-летний водитель и владелец машины 1993 года рождения. Оба живы. Их доставили в лечгородок. Кроме ушибов и ссадин, серьёзных травм парни не получили, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Предварительно, во время движения водитель отвлёкся от управления, что сыграло ключевую роль в аварии. По факту ДТП проводится разбирательство.

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