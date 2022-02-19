ДТП в Пересечино: госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей

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Серьёзная авария произошла накануне в селе Пересечино Оргеевского района. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы и были доставлены в больницу.

По данным пресс-службы полиции, машина Toyota, в которой находился 27-летний водитель, двое детей и их мама, направлялась в сторону Оргеева. В неё врезался автомобиль Renault, которым управлял 38-летний мужчина. Водитель не убедился в безопасности перед выездом на второстепенную дорогу.

В результате столкновения машину, в которой находились дети, отбросило в проезжающий мимо Mercedes Sprinter. Водитель и пассажиры Toyota получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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