ДТП в Парканах: одно из авто несколько раз перевернулось, водитель в больнице

0

Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу BMW, который двигался навстречу. Произошло столкновение.

От сильного удара Volkswagen несколько раз перевернулся. В момент аварии в салоне обеих иномарок кроме водителей никого не было.

Очевидцы вызвали ГАИ, скорую и спасателей. У обоих авто серьёзные механические повреждения.

В отделение смешанных травм Бендерской горбольницы госпитализирован 36-летний водитель красного минивэна. У него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ссадины руки и ноги. Водителю BMW 29 лет госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.