ДТП в Оргееве: автомобиль перевернулся на крышу, пострадала пассажирка

ДТП в Оргееве: автомобиль перевернулся на крышу, пострадала пассажирка

Все произошло накануне на трассе в Оргееве. Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся на крышу, в результате чего пострадала 70-летняя женщина.

Согласно предварительным данным, в машину, в которой находилась пострадавшая, сзади въехал другой автомобиль. В результате этого транспортное средство перевернулось в кювет, передает unimedia.info.

Пострадавшую доставили в районную больницу Оргеева. Обстоятельства аварии выясняются.

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