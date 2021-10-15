ДТП в Оргееве: автомобиль перевернулся на крышу, пострадал пассажир

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Авария произошла сегодня утром на трассе в Оргеевском районе.

По данным полиции, автомобилем Audi управлял 29-летний мужчина. В машине также находился 22-летний пассажир. Оба – жители села Михэйлень Рышканского района, передаёт deschide.md.

Водитель не справился с управлением, в результате чего машину занесло, она перевернулась на крышу. Пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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