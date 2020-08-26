ДТП в Окнице: подросток без прав на мотоцикле врезался в автомобиль (ФОТО)

ДТП в Окнице: подросток без прав на мотоцикле врезался в автомобиль (ФОТО)

16-летний юноша попал в больницу после того, как его мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Несовершеннолетний ехал с превышением скорости и без прав.

По данным полиции, инцидент произошёл прошлым вечером в Окнице. Автомобиль, в который врезался мотоциклист, был припаркован на обочине. В результате удара, пишет protv.md, пострадавшего доставили в районную больницу.

Тест на алкоголь показал, что юноша был трезв. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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