ДТП в Ниспоренах: водитель сбил пенсионерку и её внучку

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Авария произошла минувшей ночью в селе Барбоены Ниспоренского района.

По данным полиции, автомобилем Renault управлял 21-летний сотрудник Пограничной полиции. В тот момент он не находился на службе. В результате ДТП травмы получила 73-летняя женщина и её 8-летняя внучка. Они шли по проезжей части, передаёт deschide.md.

Водитель объяснил, что его ослепил автомобиль, который ехал по встречной полосе, поэтому он не увидел пешеходов и не смог избежать столкновения. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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