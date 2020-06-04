ДТП в Криулянах: 70-летний мужчина оказался в больнице

0

Серьёзная авария произошла накануне на въезде в Криуляны. В результате ДТП 70-летний водитель попал в больницу.

Как сообщили в местной полиции, мужчина, управлявший автомобилем Opel Astra, на перекрёстке столкнулся с Opel Sigma под управлением 25-летнего водителя. Как пишет echipa.md, пожилого водителя госпитализировали в больницу Криулян с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.