ДТП в Криулянах: 70-летний мужчина оказался в больнице

ДТП в Криулянах: 70-летний мужчина оказался в больнице

Серьёзная авария произошла накануне на въезде в Криуляны. В результате ДТП 70-летний водитель попал в больницу.

Как сообщили в местной полиции, мужчина, управлявший автомобилем Opel Astra, на перекрёстке столкнулся с Opel Sigma под управлением 25-летнего водителя. Как пишет echipa.md, пожилого водителя госпитализировали в больницу Криулян с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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