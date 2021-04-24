ДТП в Конгазе: четверо пострадавших госпитализированы

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В Гагаузии этим утром произошло дорожно-транспортное происшествие.

На участке трассы Кишинев – Джурджулешты столкнулись два микроавтобуса. В результате инцидента одну из машин выбросило в кювет, передаёт gagauzinfo.md.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация. У них были диагностированы травмы различной тяжести.

По предварительной информации, причиной ДТП стал сильный туман.

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