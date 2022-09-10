ДТП в Комрате: дорогу не поделили две машины

ДТП в Комрате: дорогу не поделили две машины

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на центральной улице Комрата.

Авария случилась на перекрёстке улиц Ленина и Федько. По словам очевидцев, микроавтобус, сворачивавший налево, не пропустил легковушку, у которой был приоритет движения, передаёт gagauzinfo.md.

В итоге оба автомобиля получили значительные повреждения. Обошлось без жертв.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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