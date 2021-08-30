ДТП в Комрате: автомобиль снёс светофор, есть пострадавшие

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Авария произошла возле здания примарии Комрата.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Golf поднимался по улице Третьякова и проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении с улицей Пушкина. В этот момент на перекресток по разрешающему сигналу светофора выехал минивэн. В результате столкновения Golf отбросило на обочину. Машина снесла столб, на который крепился светофор, передаёт gagauzinfo.md.

На место прибыли оперативные службы. Двух человек госпитализировали.

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