ДТП в Каменке: пострадали водитель и пассажиры

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В селе Подоймица Opel протаранил ограждение моста, вылетел в кювет, зацепил дерево и перевернулся.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, за рулём авто был 30-летний мужчина, в салоне – два пассажира. Один из них получил серьёзные травмы головы и позвоночника. У другого врачи диагностировали ушиб почки. Обоих уже прооперировали. Водитель – в реанимации. В результате аварии у него множественные ссадины и сотрясение головного мозга.

Правоохранители рассматривают две версии случившегося: либо водитель превысил скорость, либо отвлёкся от управления. По факту ДТП проводится разбирательство. Назначены экспертизы.

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