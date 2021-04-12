ДТП в Каменке: автоледи сбила опору газовой трубы и уехала

ДТП в Каменке: автоледи сбила опору газовой трубы и уехала

Происшествие заметили жители одного из частных домов. Они запомнили номер скрывшегося автомобиля и сообщили об этом в милицию. 

Виновницу ДТП, 35-летнюю женщину, вскоре нашли. В содеянном она сразу призналась, инспекторам ГАИ пояснила: испугалась, решила приехать домой и спросить мужа, что теперь делать.

За оставление места аварии ей грозит штраф в размере 920 рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. Меру пресечения установит суд.

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