ДТП в Калараше: пассажирка мотоцикла попала в больницу

ДТП в Калараше: пассажирка мотоцикла попала в больницу

25-летняя девушка попала в больницу после падения с мотоцикла. Авария произошла вчера в селе Питушка Каларашского района.

Пострадавшая повредила ногу и была госпитализирована. Мотоциклом управлял 26-летний мужчина, он не пострадал.

По данным полиции, пишет publika.md, водитель не справился с управлением на дороге, засыпанной гравием. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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