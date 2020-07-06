ДТП в Кагуле: несколько человек попали в больницу

ДТП в Кагуле: несколько человек попали в больницу

Серьёзная авария произошла вчера на выезде из села Букурия Кагульского района. 25-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на “встречку” и столкнулся с автомобилем Ford.

В легковом авто находились мужчина с женщиной и годовалым ребенком, пишет deschide.md. В микроавтобусе, помимо 30-летнего водителя, была 38-летняя пассажирка.

Как показало тестирование, оба автовладельца были трезвы. Водитель и пассажиры Volkswagen были доставлены в районную больницу Кагула с различными травмами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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