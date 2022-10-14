ДТП в Яловенах: по вине пьяного водителя погибла пассажирка

ДТП в Яловенах: по вине пьяного водителя погибла пассажирка

Жуткая авария произошла накануне вблизи села Костешты Яловенского района. 

По данным полиции, 43-летний водитель Dacia превысил скорость, в результате чего не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. От полученных травм скончалась 43-летняя пассажирка. 

Правоохранители выяснили, что у водителя не было прав, а тест показал, что в выдыхаемом им воздухе было 1,22 мг/л алкоголя. 

Мужчину задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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