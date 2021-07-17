ДТП в Хынчештах: микроавтобус перевернул легковушку

ДТП в Хынчештах: микроавтобус перевернул легковушку

В Хынчештском районе сегодня произошло серьёзное ДТП.

По предварительным данным, в аварию попали микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Водитель микроавтобуса попытался совершить обгон, но столкнулся с ехавшим навстречу легковым авто, пишет deschide.md.

В результате Renault вылетел с дороги и перевернулся. Медицинская помощь понадобилась пассажиру Volkswagen.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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