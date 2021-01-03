ДТП в Хынчештах: машины разбиты в хлам, есть пострадавшие (ФОТО)

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Авария случилась 2 января у въезда в город Хынчешты. Три человека получили травмы и были госпитализированы.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель Volkswagen, 22-летняя девушка, не уступила дорогу машине Hyundai, за рулём которой находился 57-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись, передаёт jurnal.md.

Среди пострадавших – 25-летний гражданин Бельгии. Он получил черепно-мозговую травму. Также были ранены 25-летняя жительница села Каприяна и 55-летняя женщина из Чадыр-Лунги.

Водители автомобилей не получили травм. Тест на алкоголь показал, что они были трезвыми. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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