ДТП в Хынчештах: грузовик раздавил легковушку

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Грузовой автомобиль раздавил легковушку на трассе близ села Лэпушна Хынчештского района.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате ДТП в кювете оказались две машины. Грузовик раздавил кабиной легковой автомобиль. На месте работали полицейские, скорая помощь и пожарные, передает gagauzinfo.md.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, за рулём легковушки находился 34-летний мужчина. Второй машиной управлял 47-летний водитель. По невыясненной пока причине одна из машин оказалась на «встречке», из-за чего и случилось ДТП.

Водителя легковушки доставили в больницу. Второй участник ДТП не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

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