ДТП в Григориопольском районе. Пострадал ребёнок

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Авария произошла в селе Малаешты, на улице Ленина.

Автомобилем марки «Фольксваген» управлял 66-летний мужчина. Машина подымалась в гору. Ему навстречу по краю проезжей части шли пешеходы, за ними ехала девочка на велосипеде.

Она решила объехать людей. Для водителя легковушки её манёвр стал неожиданностью. Автомобилист вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавшую 10-летнюю велосипедистку доставили в Центр матери и ребёнка. С множественными ушибами и ссадинами, разрывом связок ноги её госпитализировали в хирургическое отделение.

По факту ДТП проводится разбирательство. Сотрудники ГАИ устанавливают степень вины каждого из участников аварии.

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